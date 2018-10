EL DIA en exclusiva con Crevy: el hombre récord cumplirá 49 partidos como capitán de los Pumas 

Los Pumas recibirán hoy al seleccionado australiano en el estadio Padre Martearena, en lo que será el cierre del Rugby Championship, el torneo que nuclea desde el 2012 a los combinados de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina. Y el platense Agustín Crevy cumplirá su partido número 49 como capitán del conjunto argentino.

En un diálogo exclusivo con EL DIA, el jugador manifestó su felicidad por ser un hombre récord en el mundo Puma.

"Estoy feliz, muy contento, son 80 test y 49 partidos como capitán, es un logro increíble", señaló.

Asimismo aseguró que "estoy viviendo un momento único, orgulloso de lo que conseguí gracias a mi San Luis. Sin ellos no hubiese podido llegar a esto, también agradecido a mi familia, a mi mujer que sigue apoyándome. Mis viejos me acompañan desde chico y por su puesto a toda la gente de La Plata que siempre me apoya".

Más allá de la agenda apretada, contó que "disfruto y juego, me queda poco, y por eso disfruto mucho este momento".

Desde lo grupal, consideró que "fue un año muy lindo, de cambios, de entrenadores, manera de jugar y nuestra cabeza. Fue productivo. Nos ayudó muchísimo para estar convencidos de lo que podemos hacer".