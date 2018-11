Un amor sin fronteras: ¿qué pasa entre Del Potro y “Jujuy” Giménez?

| Publicado en Edición Impresa

¿Se ha formado una pareja? Al menos, el río está sonando entre Jujuy y Delpo...

En su programa de ayer, jugando al enigmático, Angel de Brito tiró un chisme misterioso: “Infraganti, la pareja menos pensada. Él, soltero; ella, soltera. Siempre hay un ex que se enoja, pero muy prolijo los estados civiles. Las dos personas son muy llamativas. Este romance es mega tapa de revista. Él es ultra famoso y ella también. Él es millonario y tiene romances anteriores muy llamativos también”.

No fueron muchos los que acertaron, por eso, el jurado del “Bailando” siguió dando pistas de este, de confirmarse, explosivo romance.

“Los enganchamos en el boliche Tequila. Es uno de los solteros más codiciados. Ella es una bomba, de las más lindas, creo que va a estar en la tapa de los Personajes del Año de Gente. Estuvo en el Bailando”, contó y siguió: “Al día siguiente, nos comunicamos con ella y… grillos. Nada. Ella es ocultadora. Hay video y hay fotos de la situación. Se fueron juntos y es la parte que van a negar. Todos los vieron irse juntos. Ella lo avanzó. Él ya salió con muchas famosas, una milf, jajaja. Él tiene 30 recién cumplidos y ella tiene 27”.

¿Quiénes son? “Son Juan Martín del Potro y Sofía “Jujuy” Jiménez. Tenemos las imágenes de ellos en un boliche. Meta charla, meta charla, meta charla. El tenista y la modelo se fueron juntos del boliche este fin de semana. Así que, quizás, nace un nuevo romance en la farándula”, manifestó, acabando con el misterio.

Ella, ex pareja del Pelado López, de “CQC”, se cansó de decir en las notas que no estaba buscando al amor: “Ahora tengo ganas de empezar a conocer gente, salir a divertirme. Pero no sé si busco el amor, creo que el amor llega cuando tiene que llegar solito. Es más, muchas veces dicen que el amor llega cuando menos lo buscás, así que no sé, por el momento estoy sola”.