Carmen contó qué le decía a Bal cuando él quería sexo

| Publicado en Edición Impresa

Después de la presencia familiar en el programa de Mirtha, ayer, Fede y Santiago Bal, y Carmen Barbieri, estuvieron en el programa “Intrusos” y el ex matrimonio, que en el verano volverá a trabajar junto, habló sobre su escandalosa separación, que parece haber quedado atrás.

Rial le preguntó a Santiago por qué fue infiel: “No tenía lo que necesitaba. Me sentía un pelotudo, Fede se fue, dejó la habitación de al lado libre y yo me fui a dormir ahí...”. Y Carmen interrumpió: Tiene razón. Totalmente. Porque cuando él quería hacer el amor, le decía que para mí hacer el amor era el último trabajo del día. Fui muy dura. Lo maté. Así que yo hoy a la distancia, después de siete años, le doy la razón. ¿Cómo no iba a buscar a otra persona que le dijera ‘¿papito, vamos a hacer el amor?’”.