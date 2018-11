Realineamientos, pases y deserciones en la danza parlamentaria con vistas a 2019

Una mezcla de compañerismo pasado y de cinismo presente. Así podría catalogarse el saludo, con beso y abrazo incluidos, que los senadores tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin dedicaron ayer el histórico jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, en la previa de sesión por el Presupuesto 2019. Minutos antes, ambos habían presentado una carta formal de renuncia a la bancada justicialista e iniciaron un acercamiento con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Más que un posicionamiento respecto del Presupuesto nacional, que Pichetto votó a favor y Cristina en contra, lo que sucedió con esos senadores es que fueron raleados en la interna del PJ de Tucumán por el gobernador Juan Manzur, quien se lanzó a la reelección y avisó que dejará afuera de las listas a sus adversarios dentro del peronismo. Entonces, Alperovich y Mirkin enfilaron hacia el campamento de la ex presidenta. Tan simple y contundente como eso.

No obstante, el corrimiento de los senadores tucumanos encendió las luces de alerta tanto en el PJ federal como en el propio Gobierno. Según pudo saber EL DIA, lo primero que intentó averiguar el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es si habría más fugas en el bloque de Pichetto, de modo tal que se pudiera complicar la sanción del Presupuesto. Para eso estuvo reunido el martes con el propio legislador rionegrino, en el despacho de Emilio Monzó, el jefe de Diputados.

Frigerio no fue el único que se interesó al respecto: Sergio Massa, uno de los miembros de la “mesa de los cuatro” del peronismo no kirchnerista, se comunicó telefónicamente con el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, para preguntarle si los senadores del PJ de su provincia también iban a abandonar el bloque de Pichetto. El veterano mandatario, uno de los más críticos del Gobierno nacional, respondió que no. Así comenzó a cauterizarse la sangría política.

A la bancada que hace años conduce Pichetto le quedaron 22 integrantes, contándolo a él mismo. Y de allí surgieron la mayoría de los votos que, sumados a los de Cambiemos, contribuyeron a la sanción del Presupuesto. El propio Pichetto votó la iniciativa desde una lógica –basada en la necesidad de no privar al presidente Mauricio Macri de una herramienta de gobernabilidad-, aún cuando en lo económico piensa que el proyecto plasma un rumbo que no le sirve al país.

Dentro del bloque del PJ se paró, en una postura férreamente contraria a la de Pichetto, el formoseño José Mayans, que responde al gobernador Gildo Insfrán. El legislador fue uno de los más críticos frente a los funcionarios que defendieron el Presupuesto, pero no se fue de la bancada como Alperovich. Tal vez, el criterio político del inoxidable Insfrán no le recomienda quedar aislado en el Congreso, lo que le restaría capacidad de negociación en Buenos Aires.

Las deserciones en el bloque de Pichetto reflejaron una avanzada de Cristina, que se vigoriza al compás de las encuestas que la muestran en condiciones de competir con Cambiemos en las elecciones del año próximo, con lo cual hay dirigentes que se le acercan pese a que antes la evitaban. La propia senadora por Buenos Aires, que esta madrugada fue una de las oradoras de cierre en el Senado, inició una serie de reuniones en las que se muestra activa de cara a 2019.

Aunque viene dando señales confusas –a algunos de sus interlocutores les dice que no quiere ni debe ser candidata el año próximo-, Cristina también indagó a un economista de primera línea –que no milita entre sus seguidores- cuál sería la reacción de los mercados si ella ganara las elecciones presidenciales. Pero aún desde una posición de fortalecimiento político, la ex presidenta sigue sin acumular en el Senado el caudal de votos necesario para bloquear las iniciativas oficiales.

Así quedó nuevamente en evidencia esta madrugada, cuando el oficialismo y sus aliados ocasionales reunieron 45 votos afirmativos, contra sólo 24 negativos.

En el oficialismo, el año legislativo que está concluyendo –sólo queda una sesión por delante en ambas cámaras- también está dejando señales políticas para tener en cuenta. Ayer el senador Esteban Bullrich hizo notar en plena sesión que a la provincia de Buenos Aires se le adeudan 19.000 millones de pesos por la desactualización del Fondo del Conurbano, en línea con la demanda de la gobernadora María Eugenia Vidal a la Casa Rosada, todavía irresuelta.

“Vamos a seguir reclamándolo”, dijo Bullrich ayer en el Salón de las Provincias del Senado, tras su intervención como miembro informante del bloque de Cambiemos. En la Cámara de Diputados, en tanto, se confirmó en las últimas horas que el presidente Monzó no será candidato a la reelección en 2019 y que además dejará la alianza Cambiemos una vez que concluya su mandato. El legislador de origen bonaerense siente que ya no tiene espacio político en el oficialismo.

De acuerdo a fuentes cercanas a Monzó, el diputado advierte que la estrategia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de profundizar la grieta con el kirchnerismo, es en el actual escenario político y económico como “jugar a la ruleta rusa”. Sobre todo, porque Cristina inició una fase expansiva –no tanto en la intención de voto, sino entre la dirigencia- que le abre las puertas a referentes que antes la rechazaban.

Un caso reciente es el de Fernando “Pino” Solanas, el senador porteño que fue muy crítico del kirchnerismo durante la “década ganada” pero que ahora se acerca a la ex presidenta para participar del armado de un “frente político, social y cultural” antimacrista. Claro que lo que no dice el veterano cineasta es que el año que viene se le terminará el mandato en la Cámara alta.