Gerardo Romano: aventuras sexuales y confesiones sin filtro en la tevé

Gerardo Romano hace valer sus 72 años como si fueran oro. No quiere perder el tiempo y aprovecha cada momento. Obviamente, eso incluye el sexo, algo fundamental en su vida.

“Estoy soltero, pero tengo relaciones con gente que me quiere y que quiero. Tengo cuatro o cinco mujeres que quiero mucho, con las cuales me hablo periódicamente y no tengo relaciones con todas”, tiró en una entrevista que dio ayer en “Morfi”.

Y Zaira Nara y Melina Fleiderman le preguntaron sobre sus costumbres con distintas mujeres. “¿Qué edades tienen?”, le preguntaron. “55, 48, 47 y 43”, detalló Gerardo. “¿Y qué diferencia hay entre la de la 55 y la de 43?”, quiso saber Malena Guinzburg. “12 años”, se limitó a responder.

Claro que, picantes como son, las panelistas intentaban averiguar detalles más íntimos. Y Romano, que no es de andar con vueltas, fue muy gráfico. Tal vez, demasiado.

“Pero a la hora del sexo. ¿En la experiencia se nota? ¿En seguridades? ¿Notás una diferencia?”, le repreguntó Guinzburg. Ahí vino la respuesta que a las mujeres que tenía adelante las hizo ponerse coloradas: “Se nota la diferencia con la más grande por la menopausia, que se seca la ‘conchi...’. El tema de la lubricación es clave”.

El actor había señalado días atrás que él no pretende una pareja estable ni nada parecido: “Soy una persona libre y si conozco a alguien, no le exijo nada que tenga que ver con lo represivo ni con la exclusividad”.

“Estoy bien así y estoy estable. Estas relaciones de las que hablo son estables, aunque sean cuatro o cinco. No voy a desprenderme ni interrumpir una relación amorosa que tengo hace 40 años por alguien que conozco hace uno. Si alguien nuevo me interesa para entablar como el que tengo hace 35 años, lo incorporo a mi vida. Si se opone con la que ya tengo, probablemente cese la nueva relación”, ahondó Romano.