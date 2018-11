La ANSeS dispuso que no le pagará la jubilación de vicepresidente a Boudou

| Publicado en Edición Impresa

El detenido ex vicepresidente Amado Boudou no podrá cobrar la jubilación vitalicia como ex vicepresidente de la Nación que asciende a $ 220.000 pesos, a raíz de la condena que cumple por cinco años y diez meses de prisión, que además dispuso la inhabilitación por vida para ejercer cargos públicos.

La decisión fue adoptada por la ANSeS, que alguna vez estuvo a cargo del propio Boudou, que consideró que a raíz de la condena a prisión que cumple por el caso Ciccone no está en condiciones de recibir ese beneficio que asciende a unos $ 220.000 mensuales.

La ANSeS oficializará la decisión hoy ante la fiscalía Nº1 de la Cámara de la Seguridad Social.

En junio pasado la jueza federal de la Seguridad Social Ana María Rojas había intimado al organismo -tras un reclamo de Boudou- para que se expida en un lapso de tiempo razonable sobre la posibilidad de que pueda recibir el beneficio. Tras una apelación llegó a la Cámara.

“Desestimamos el otorgamiento de la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por el ex vicepresidente Amado Boudou”, concluye el escrito que presentará la ANSeS ante la Justicia.

En la resolución que publicó ayer Clarín, la ANSeS se basó en dos dictámenes.

Uno fue emitido por la Oficina Anticorrupción y el otro por la Procuración del Tesoro de la Nación. Los dos informes se opusieron al otorgamiento del beneficio. La noticia se conoció en el día del cumpleaños de Boudou, cuando diversos dirigentes K pidieron su excarcelación.