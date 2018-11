Maju contra los estándares corporales de la tevé: “El 99% de las chicas son anoréxicas”

| Publicado en Edición Impresa

“El 99,9% de las chicas de la TV son anoréxicas”, disparó Maju Lozano en La Once Diez, mientras hablaba de cuerpos y mujeres. “Antes era tremendamente flaca, después me veía gorda… Al principio, en las primeras notas me decían ‘y vos que sos gordita’; y me costaba que el otro entendiera que yo no me veía gorda. Cuando me preguntaban, pensaba que esa gente estaba re mal porque yo usaba talle 38 de pantalón, que era lo normal. Y ellas 25 y es eso lo que estaba mal”, agregó. Maju contó además que “después me encontré con un señor que se llama Santiago del Moro y empecé a entender que yo estaba bien. Trabajar con él en la radio fue un renacimiento para mí, porque tuvo que ver con un reencuentro conmigo que necesitaba. Si yo no hacía un quiebre de verdad iba a estar jodida la cosa”.