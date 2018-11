Despiden al DT de Quilmes por agresión a un periodista

El entrenador de Quilmes, Marcelo Fuentes, fue despedido hoy por la Comisión Directiva de la entidad por la agresión que el DT "Cervecero" le propinó al periodista de FM Sur, Gonzalo Figueroa, con quien discutió durante la práctica del equipo.

El director técnico, una vez finalizado el entrenamiento matinal, llamó a algunos testigos e "invitó a charlar" al periodista, tras lo cual lo increpó de mala manera.

"No te cago a trompadas porque conmigo no tenés ni para empezar. Sos un cagón", lo atacó Fuentes y buscó la reacción de Figueroa, quien no respondió a las agresiones del entrenador, según informó vía Twitter el Diario El Sol de Quilmes.

Tras el incidente, los dirigentes llamaron al periodista para solidarizarse con él y esta tarde decidieron cesantear a Fuentes, quien ya estaba en la "cuerda floja" por la mala campaña del conjunto "Cervecero" en la B Primera Nacional.

Quilmes suma apenas 8 unidades en 9 fechas en la B Nacional, marcha en el decimoctavo puesto y el lunes pasado fue goleado por Arsenal por 4 a 1, en Sarandí.

El próximo compromiso del equipo será el lunes venidero a las 20, ante Defensores de Belgrano en el estadio Centenario, por la décima fecha del máximo torneo de ascenso.