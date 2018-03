Creevy fue un pilar fundamental para la primera victoria de Jaguares en Super Rugby

Los Jaguares, el representativo argentino en el Súper Rugby, derrotaron hoy a los Waratahs de Australia por 38 a 28, sumó su primer triunfo y cortó una racha de tres derrotas consecutivas, en un encuentro válido por la cuarta fecha del certamen que agrupa a las franquicias del hemisferio Sur y organiza la Sanzaar.

El encuentro se disputó en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, fue dirigido por el árbitro neocelandés Mike Frazer y la primera parte terminó con una ventaja parcial para Los Jaguares de 33 a 7.

Los seis tries del equipo argentino fueron marcados por Emiliano Boffelli en dos ocasiones, Joaquín Tuculet, Nicolás Sánchez, Bautista Delguy y Orlando, en tanto que el propio Sánchez aportó cuatro conversiones

Los Jaguares, con un juego arrollador desde el inicio del encuentro, y con la precisión y la contundencia de sus tres cuartos, apoyaron cinco tries en la primera parte para consolidar su mejor actuación en el certamen.

Al inicio del encuentro Boffelli, en una rápida corrida, apoyó el primer try argentino, en tanto que minutos más tarde logró su segunda conquista en una jugada de ataque con los tres cuartos.

Los Jaguares continuaron con el dominio y concretaron las oportunidades que se le presentaron para conseguir tres tries obtenidos por Joaquín Tuculet, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy.

El claro y contundente triunfo del conjunto argentino fue sustentado por la solidez y efectividad en los primeros veinte minutos de la primera parte, para conseguir una diferencia que le alcanzó para quedarse con la victoria.

En el complemento, Waratahs emparejó el juego pero el tackle y la efectividad en las formaciones fijas fueron determinantes para alcanzar una excelente actuación argentina.

Los Jaguares cortaron hoy la racha de tres derrotas consecutivas: en sus primeras dos presentaciones en Sudáfrica cayeron 28 a 20 con Stormers y 47-a 7 con Lions; y el sábado anterior perdieron frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda por 34 a 9, en Vélez.

=Sintesis=

Jaguares: Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán), Tomas Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Felipe Arregui. Entrenador: Mario Ledesma.

Waratahs: Israel Folau; Alex Newsome, Lalakai Fokete, Kurtley Beale y Curtis Rona; Bernard Foley y Jake Gordon; Jed Holloway, Michael Hooper (capitán) y Michael Wells; Tom Staniforth y Ned Hanigan; Paddy Ryan, Damien Fitzpatrick y Tom Robertson. Entrenador: Daryl Gibson.

Tantos en el primer tiempo: 1' try Boffelli convertido por Sánchez (J), 11' try Boffelli convertido por Sánchez (J), 15' try Tuculet convertido por Sánchez (J) , 18' try Sánchez (J), 36' try Holloway convertido por Foley (W) y 40' try Delguy convertido por Sánchez (J). Resultado parcial: Los Jaguares 33- Warathas 7.

Tantos en el segundo tiempo: 6' try Rona convertido por Foley (W), 32' try Orlando (J), 39' try Lotu convertido por Foley (W) y 40' try Folau convertido por Foley (W). Resultado final: Los Jaguares 38- Warathas 28.

Ingresaron en Los Jaguares: Julián Montoya, Santiago García Botta, Juan Pablo Zeiss, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Sebastián Cancelliere.

Ingresaron en Warathas: Tolu Lotu, Harry Johnson-Holmes, Kalivati Tawake, Nick Palmer, Will Miller, Nick Duffy, Bryce Hegarty, Taquele Naiyaravoro.

Cancha: Vélez Sarsfield,

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).