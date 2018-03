Los equipos últiman detalles para el comienzo del Torneo Apertura, Copa diario El Día

| Publicado en Edición Impresa

Los treinta equipos habilitados para competir en el próximo torneo oficial de primera división, que depende de la Liga Amateur Platense, ya están listos para iniciar la disputa de la edición 2018, en la que estará en juego la Copa Diario El Día.

El sábado que viene, a partir de las 16, a excepción de dos encuentros, que fueron reprogramados para el miércoles a la misma hora, se inicia, con la ilusión de siempre, el Apertura de mayores, tanto de Primera A como de la B. También se pondrá en marcha la competencia infantil; mientras que el domingo, los juveniles tendrán su bautismo de fuego.

La primera fecha del Apertura, Copa Diario El Día, tendrá varios partidos de interés. Por ejemplo, CRIBA, campeón del Apertura 2017, recibirá en su reducto de 2 y 611 a Estrella, campeón del Clausura 2017.

Además, dos de los tres ascendidos se enfrentarán entre sí. Se trata de la Unidos de Olmos vs. Comunidad Rural, partido que se disputará en 43 y 184.

En tanto que Peñarol Infantil, otro de los flamantes ascendidos, tendrá un estreno complicado, ya que su primer rival del año será nada menos que la Asociación Brandsen, reciente ganador del Torneo de Campeones. Este partido se disputará en 517 y 143.

En tanto que Everton, uno de los favoritos, arrancará visitando a Curuzú Cuatiá, en Villa Elisa. Y Villa Montoro, que quiere regresar a los primeros planos, recibe en 96 y 118 al Círculo Tolosano. Finalmente, en 21 y 78, Villa Lenci, con equipo renovado, espera por Porteño.

Los partidos que fueron reprogramados son ADIP vs. CRISFA (10 y 485) y Nueva Alianza vs. San Lorenzo (38 y 155). El cambio obedece a la participación de CRISFA y Alianza en el Federal C.

CÓMO SE JUEGA

El sistema de juego será similar al de los últimos años. Serán dos torneos (Apertura y Clausura). Y habrá un campeón por certamen. Los últimos dos de la tabla de promedios descenderá a la B. Y el antepenúltimo irá a Promoción.