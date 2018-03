El Pincha dejó pasar una buena chance para acercarse a la próxima Libertadores

Por NICOLÁS LAMBERTI

Estudiantes desaprovechó la visita de Godoy Cruz a La Plata, cayendo contra un rival directo en la puja por entrar a la próxima Copa Libertadores

El equipo de Lucas Bernardi no fue menos que su contrincante pero no encontró la practicidad que sí tuvo su adversario, que le marcó un gol con la ayuda de Mariano Andújar en el amanecer y que luego se limitó a contragolpear manteniendo ese 1 a 0 hasta que el árbitro Paletta pitó el final.

Cuando el partido recién se armaba, el visitante asestó un duro cachetazo. Guillermo Pol Fernández se hizo cargo de un tiro libre, y probando por afuera de la barrera con un remate bajo, vulneró la floja resistencia de Mariano Andújar a quien se le escurrió la pelota por entre las manos.

El gol tempranero hizo que el Pincha se viera obligado a salir a dañar a su rival pero a la vez, el Bodeguero no se achicaba y el vértigo parecía volverse un rasgo marcado de la primera mitad.

Sin embargo, en el andar del juego, el equipo de Lucas Bernardi se fue adueñando de la pelota y volcándose contra el arco de Burián hizo replagar a los mendocinos.

Pero los intentos del conjunto de Berrnardi no eran demasiado claros ya que llegaba hasta la medialuna y no encontraba el último pase para poder agredir mediante Melano y Otero, quienes prácticamente no tuvieron la oportunidad de verle la cara al arquero bodeguero.

Gastón Gímenez buscaba ser el líder de la creación, pero la falta de precisión lo condenaba, mientras que Lucas Rodríguez, esta vez más parado de enlace, se mostraba un tanto perdido.

Atendiendo a esto, el técnico volvió a las fuentes y movió a Tití contra la banda izquierda para probar romper por los costados.

Por su parte, la visita que sin tener el control corría siempre más cerca de Burián que de Andújar, era más práctico y hería más cuando encontraba la pelota. Así lo tuvo dos veces González, pero primero la sacó Schunke en la línea y después tapó Andújar contra la base de su caño derecho.

En los minutos finales del primer acto, el León ensayó una reacción que pudo traducir en situaciones. Porque primero casi la mete en contra Cardona luego de un buscapies de Otero y después casi la clava Tití, que probó con un zurdazo que se fue ancho contra el poste derecho.

PAVONE LE DIO PESO PERO NO ALCANZÓ

El arranque del complemento era una extensión del primer tiempo. Porque Estudiantes continuó teniendo la posesión pero no podía ser punzante en los últimos metros, hasta que el ingreso de Pavone le metió un poco de "punch" a la ofensiva.

Antes del cuarto de hora, el entrenador decidió mover el banco para ponerle pimienta al ataque y mandó a la cancha a Carlo Lattanzio por Fernando Zuqui, y al ratito al mencionado Tanque por Lucas Melano, de flojo desempeño.

El primero de ellos se paró del medio hacia la izquierda pasando Rodríguez como interno por el sector opuesto, mientras que el segundo formó dupla con el cafetero Otero.

A los 26, el último intento de Bernardi fue mandar al campo de Dubarbier para escalar por la izquierda e intentar tirarle centros al mencionado Pavone. Y el de Tres Argentos se codeó dos veces con el gol pero primero su toque de zurda tras un desborde de Otero cruzó toda la línea del arco, y después Burián puso el pecho para taparle un zurdazo a quemarropas.

La contracara era Dabove, quien ya había apelado al sentido común y naturalmente fortaleció la defensa con el ingreso de Báez (marcador central) por Ramis (delantero) y el Alferez por González.

Al Tomba le servía y mucho llevarse tres puntos de La Plata y su DT lo expresaba claramente con los cambios. El Bodeguero resignaba prácticamente el ataque y quedaba a la pesca de alguna contra que le permitiera aumentar el marcador que finalmente no se alteró.

Tras cinco minutos de adición, el árbitro pitó el final y fue derrota albirroja en condición de local después de mucho tiempo (caída ante Boca en Quilmes en diciembre de 2017). Ahora el Pincha se quedó con 31 puntos, a cuatro unidades del último que está ingresando a la Libertadores que es Racing. Eso sí, el León se mantiene en zona de clasificación la Sudamericana, superando por un punto a Argentinos Jrs, y no es un dato menor.