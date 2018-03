Tras la liberación de Zannini y D´Elia, Esteche y Khalil pidieron quedar libres

Los detenidos Fernando Esteche y Jorge Khalil pidieron hoy ser excarcelados ante el Tribunal Oral que debe juzgarlos junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán, en tanto un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA reclamaron apartar a una de sus integrantes.

La defensa del ex líder de Quebracho y del referente de la comunidad islámica, a cargo del estudio de Fernando Burlando, argumentó que siempre estuvieron a derecho y que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, explicaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 8 deberá resolver en 24 horas el planteo luego de recibir el dictamen del fiscal de juicio que desde ahora será Marcelo Colombo, ya que cesó una suplencia de su colega Gabriela Baigún. Las jueces Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer excarcelaron el sábado último a la madrugada al ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini, y al referente piquetero Luis D Elia. Baigún reemplazaba a Colombo y sostuvo que correspondía liberar a Zannini y D Elía, un criterio que compartió el Tribunal Oral.

En cuanto al planteo realizado por un grupo de familiares del atentado que son querellantes en la causa, fuentes judiciales indicaron que se trató de una presentación realizada por los abogados Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan, quienes reclamaron el apartamiento de la jueza Sabrina Namer, integrante del TOF 8. En el escrito entregado al Tribunal, se argumentó que podría verse "afectada su imparcialidad".

"La Dra. Namer no es quien garantiza la mayor objetividad posible, pero no por una objeción personal hacia nuestros representados, sino porque su intervención en este asunto, como titular de la Unidad Fiscal AMIA, luego de la muerte del fiscal Nisman, nos lleva a considerar que ahora no puede opinar ni juzgar 'libre de prejuicios'", argumentaron los abogados de este grupo de familiares en su presentación.

El Tribunal Oral Federal 8 que resultó sorteado para juzgar a los procesados por la denuncia de Nisman está integrado por Nicolás Toselli, Namer y Gabriela López Iñiguez. Pero Toselli se excusó y el Tribunal ya pidió a la Cámara Federal de Casación que se haga sorteo de nuevo magistrado. En caso de que el Tribunal rechace el nuevo pedido para apartar a Namer, la decisión final será de la sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.