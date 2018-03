Conceden la excarcelación a Jorge Khalil y niegan la de Fernando Esteche

El Tribunal Oral Federal 8 concedió la excarcelación al dirigente de la comunidad islámica Jorge Khalil, quien será liberado esta noche tras dejar el penal de Ezeiza, y rechazó el pedido para liberar al ex líder de la agrupación Quebracho Fernando Esteche "por tener antecedentes penales computables", informaron fuentes judiciales con acceso a la causa en la que se investiga el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

El tribunal lo resolvió esta noche tras rechazar dos pedidos de recusación contra una de sus integrantes (Sabrina Namer) por haber formado parte de la Unidad Fiscal especial de investigación de atentado contra la mutual judía, ocurrido en 1994.

"Esteche, en caso de ser condenado en estos actuados, no sería merecedor de una pena en suspenso, por registrar antecedentes penales computables", sostuvieron los jueces que conforman el TOF 8 al rechazar el pedido del ex líder de Quebracho.

Los magistrados José Michilini, Gabriela López Iñíguez y Namer remarcaron que Estreche estaría participado de la supuesta maniobra de encubrimiento cuando ya registraba en su haber dos "sentencias condenatorias firmes", por lo cual no le corresponde ser beneficiado con la excarcelación de cara al juicio oral y público.

Los jueces del TOF 8 decidieron mantener en prisión preventiva a pesar de que el fiscal Marcelo Colombo se había manifestado en favor de concederle la libertad bajo una fianza no menor a los 400 mil pesos, según trascendió. En relación a la detención preventiva de Khalil, los jueces resolvieron que no era necesaria mantenerla de cara al juicio oral, dado que su libertad no podía poner en riesgo la investigación, que ya fue completada por el juez Claudio Bonadio en la etapa de instrucción.

"Los consabidos riesgos procesales de actitud elusiva y entorpecimiento que fundaron los anteriores rechazos quedaron desvirtuados", sostuvieron los jueces tras invocar el dictamen favorable que había emitido el fiscal Colombo. Con los fallos de esta noche, Esteche es el único acusado que permanece detenido en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la sede de la AMIA que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

El viernes habían sido liberados el ex secretario de Legal y Técnica del gobierno kirchnerista Carlos Zannini, y el dirigente piquetero Luis D´Elía. La causa se originó en la denuncia del fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros, a los que acusó de haber promovido la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán para dotar de impunidad a los acusados por el ataque terrorista.