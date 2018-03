Fans de Leo Messi piden hacerle un boicot a una película china por “burlas”

| Publicado en Edición Impresa

Un grupo de fanáticos del astro Lionel Messi solicitó un boicot a la película china denominada “Detective Chinatown II” por supuestas burlas al jugador rosarino.

El hecho se produjo el domingo pasado, cuando los fanáticos advirtieron en el filme a un personaje, un enano, con la casaca del seleccionado argentino de fútbol y el apellido Messi en la espalda, según el portal Global Times.

Uno de los escritores de “Detective Chinatown II”, Cheng Jiake, respondió a un usuario del sitio web chino Quora enojado por la utilización de la imagen de Messi, y recibió la siguiente respuesta: “¿Messi es tu abuelo?”.

Los fanáticos, en diferentes portales y redes sociales chinas, reafirmaron su descontento con la película, pero especialmente con Cheng Jiake, quien suele dar respuestas irónicas y explosivas sobre diferentes temas.

MARADONA CERCA DEL ASCENSO

Al Fujairah, conducido por Diego Armando Maradona, igualó ayer con Dubba 2-2 como local, en un partido correspondiente a la 15ta. fecha de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos.

El delantero argentino Danilo Carando, quien suma cuatro goles en el 2018, marcó uno de los tantos del conjunto de Maradona.

Al Fujairah suma 31 unidades y alcanza momentáneamente en la cima a de la tabla de posiciones a Baniyas, que cuenta con un partido menos.

“En la última jugada del partido, en un centro, el arquero del Dibba le rompió la cabeza a Abdullah con los puños. Y el árbitro, luego de consultar el VAR, nos dio un justo penal que nos ponía a un paso de la victoria. Pero Khalfan remató por arriba del travesaño... No podemos echarle la culpa a la Perla, porque yo he errado penales también, pero sí aclarar con los muchachos que el que decide quién patea los penales soy yo, y no ellos. Por más que esté Passarella, el que decide soy yo”, apuntó Maradona en su Facebook oficial.

“Yo entiendo que fue una desobediencia futbolística, porque nadie patea para errar. Estoy seguro que Khalfan quería darme la victoria con un gol suyo, como buen goleador que es”, concluyó.

El equipo que conduce Maradona, con Luis Islas como entrenador de arqueros y Héctor Enrique como asistente, está invicto en la competencia y se mantiene en zona de ascenso a la máxima categoría del fútbol árabe.