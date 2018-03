La pausa de Del Potro: "Ahora es tiempo de cuidar el físico y la salud"

Después de las intensas semanas vividas, Juan Martín Del Potro se tomará una pausa de acuerdo a sus propias manifestaciones durante una entrevista.

"Ahora es tiempo de cuidar el físico y la salud", dijo el tandilense quien además añadió: "En tierra --por la temporada de polvo de ladrillo—me cuesta. Tal vez juegue muy poco".

Más adelante analizó que "Pienso en apuntarles a los torneos grandes. Como el ranking no es una de mis prioridades no me hace falta modificar lo que tengo planteado...Escucho mi físico y mis dolores", dijo.

Finalmente ratificó que "Necesito un descano mental también. En lo personal estoy triste por la derrota pero muy contento por cómo estoy evolucionando".