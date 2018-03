Trump dice que podría viajar a Jerusalén para inaugurar la embajada de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió hoy al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dijo que podría viajar a Jerusalén para la apertura de la nueva embajada de su país en Israel, que el mandatario ordenó trasladar desde Tel Aviv y que se espera que se inaugure en mayo.

"Estamos pensando en que vaya. Si puedo, iré", dijo Trump al recibir a Netanyahu en la Casa Blanca.

Washington tiene previsto inaugurar su embajada en Jerusalén el 14 de mayo próximo, fecha que coincide con la celebración del 70º aniversario de la declaración de independencia del Estado de Israel.

La mudanza de la sede diplomática estadounidense fue anunciada en diciembre pasado por Trump junto con su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, una medida rechazada por los palestinos y gran parte de la comunidad internacional.

El consenso de la comunidad internacional, incluido Washington hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca hace un año, es que Jerusalén debería ser la capital compartida de los Estados de Israel y Palestina.

No obstante, el presidente estadounidense aseguró hoy que la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén fue "apreciada en una gran parte del mundo", informó la agencia de noticias EFE.

"Podría ser (que yo vaya). Estamos pensándolo. Vamos a tenerla construida muy rápido", garantizó Trump.

"La semana pasada me pusieron en la mesa una orden de 1.000 millones de dólares (para construir la embajada). Y dije, no vamos a gastarnos 1.000 millones de dólares, y en cambio lo vamos a hacer por 250.000 dólares, aunque es algo temporal. 250.000 dólares en lugar de 1.000 millones, ¿está bien eso o no?", presumió.

Además, el presidente republicano expresó optimismo respecto al futuro de sus esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos, a pesar de que su decisión sobre la embajada provocó que Palestina afirmara que Estados Unidos se había inhabilitado a sí mismo para seguir ejerciendo su histórico rol de mediador en ese proceso.

"Creo que los palestinos quieren volver a la mesa negociadora, lo quieren mucho. Si no lo hacen, no tenemos paz, y eso también es una posibilidad", dijo Trump.

"Tenemos una oportunidad" de conseguir la paz, insistió.

Netanyahu, por su parte, agradeció de nuevo el "histórico" reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y comparó su relevancia con, entre otras cosas, la Declaración de Balfour de 1917, en la que el entonces canciller británico prometió a los judíos una patria en Medio Oriente.

"Esto es algo que nuestro pueblo recordará durante años y años", afirmó.

El primer ministro israelí también subrayó la preocupación mutua sobre las actividades en la región de Irán y dijo que "hay que detener" a ese país, con quien Israel mantiene una rivalidad histórica.