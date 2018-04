Reina sobre la cancha de sintético: "Quería hacer algo que le quedara a Gimnasia para siempre"

El próximo sábado, desde las 10, en el predio de Abasto se inaugurará la nueva cancha de césped sintético que tendrá a disposición el plantel de Gimnasia en Estancia Chica.

Este nuevo campo de juego fue donado por el socio y ex jugador Jorge Reina durante la cena del 130º aniversario del club y el próximo fin de semana se hará la presentación oficial.

El mismo Reina habló con ELDIA.COM y manifestó que esta iniacitiva parte desde un deseo personal de colaborar con el club, como ha venido haciendo en este tiempo.

"Lo hago por una cuestión personal, he ayudado infinidad de veces al club, y quería hacer algo que verdaderamente quede en el club y que lo vea para siempre, tanto yo como mi familia", señaló.

Además, contó que esto ayudará a Gimnasia "a no tener que salir a alquilar una cancha cada vez que llueve, tanto para el plantel profesional como para los chicos. Se calcula que las Juveniles recuperarán unos 60 entrenamientos al año y esto ayuda a formarse mejor".

En tanto, Reina aseguró que no hay ninguna intención política ya que "no quiero ser dirigente, ni vocal suplente quiero ser, no hay nada raro. No tengo una vocación política".

Por último y tal como se informó la edición impresa de hoy, contó que entre otras cosas que tendrá el evento habrá "un homenaje a Don Angel Mariscal, un partido de la Selección senior de AFA, con un representativo de Gimnasia y confirmaron su presencia los jugadores del ascenso del 84".