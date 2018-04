De Vido, "Corcho" Rodríguez y Calcaterra a indagatoria por el soterramiento del Sarmiento

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó hoy a declaración indagatoria a 49 acusados -entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Ángelo Calcaterra y el 'lobbista' Jorge "Corcho" Rodríguez-, en la investigación por presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por la brasileña "Odebrecht" durante el kirchnerismo.

Las pruebas, según sostuvo el juez, "permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación al proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas" a entonces funcionarios públicos, según la resolución firmada en una de las causas que se tramita en la Justicia argentina a raíz del escándalo del "Lava Jato" brasileño.

Martínez De Giorgi citó a De Vido -preso ya en la causa por corrupción en Rio Turbio-, a los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime (también detenido) y Juan Pablo Schiavi, y al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, en un extenso listado que incluye además al ex secretario de Obras Públicas José López, sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.

En cuanto a los empresarios, serán indagados integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, las empresas del consorcio que se adjudicó las obras. Entre los citados están el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Antonio Calcaterra, y Santiago Altieri (de IECSA SA), Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (de Ghella SA) e Ignacio Soba Rojo (de CAESA SA).

La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, fecha de citación para 'Corcho' Rodríguez, imputado como supuesto "intermediario" entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.

La investigación comenzó en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña a raíz de informes surgidos en medio del escándalo brasileño del "Lava Jato", tal como se denominó al pago de multimillonarios sobornos por parte de Odebrecht para adjudicarse obra pública en distintos países.