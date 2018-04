| Publicado en Edición Impresa

El defensor del seleccionado argentino y de Sevilla, Gabriel Mercado aseguró ayer que si le pega a Lionel Messi no podrá “volver al país” en la antesala de la final de la Copa del Rey, que se jugará mañana. “Si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se le puede parar ni con faltas, le das y sigue jugando al fútbol. Es eso, el fútbol, siempre quiere hacer un gol y lastimar el arco rival”, bromeó.