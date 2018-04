Sanz habló de la filtración de sus videos: "Tengo una vida destrozada"

El panelista se descargó y además dio lugar a su abogada para que explique sus futuras acciones

El periodista Juan Cruz Sanz se vio afectado en los últimos días por la filtración de una serie de videos y fotos íntimas en los que se lo ve consumiendo drogas y practicando actos sexuales.

Natacha Jaitt fue la encargada de dar a conocer ese material y aseguró que son pruebas de que el joven está involucrado en un acto ilegal, sin embargo, cabe aclarar que las imágenes no muestran un delito y son del ámbito privado.

El aludido decidió romper el silencio y este lunes Daniel Gómez Rinaldi leyó un correo electrónico que le envió para el programa Implacables.

“Sólo piensen que tengo dos hijas chiquitas, por favor, y una vida destrozada. Ni yo entiendo la maldad y la brutalidad de hacer eso con alguien", expresó el periodista.

Asimismo, la abogada de Sanz dio una entrevista televisiva en la que dijo: "Aparecieron estas cosas que le atribuyen, yo no las vi bien, no las veo muy claras… pero me parece que conciernen a sus acciones privadas, a su vida personal… Él está muy dolido, tiene dos criaturas y se siente agraviado y golpeado con esto. A nadie le gusta que se le metan en su teléfono, en su computadora y le saquen cosas y empiecen a difundir y viralizar actos privados de un ser humano".

Y completó: “Estamos evaluando varios caminos y estrategias jurídicas. Yo no sé de dónde viene ésto, pero lo vamos a averiguar. Él es un chico muy sacrificado que trabaja y es muy querido y todo esto le produce un daño enorme".

Semanas atrás, Sanz ya había realizado un descargo en Cortá con Lozano (donde es panelista) con el que fue contundente: “No entiendo cómo me encuentro en esta situación. No entiendo cuál es el sentido de esta señora (Jaitt) para mancharme. Su única vinculación es una amistad que yo tenía con Leo Cohen Arazi, y digo tenía porque a mí no me interesa tener ningún tipo de relación con una persona que esté involucrada con este tipo de hechos“.

Verónica Lozano comenzó hoy el programa explicando que la ausencia del periodista se dio porque él pidió una semana y aclaró: "no tengo nada más que decir, es un tema muy sensible".