La comisión de Asuntos Constitucionales analizará el desafuero de la diputada Ayala

El pedido de desafuero presentado por la justicia contra la diputada radical y ex intendenta de Resistencia Aída Ayala comenzará a ser analizado el miércoles por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Tonelli (PRO), que escuchará previamente el descargo de la ex intendenta de Resistencia en el marco de la causa en la que se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Si bien Tonelli citó a la comisión para el miércoles a las 10 para debatir el pedido de desafuero presentado por el juzgado federal de primera instancia de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, el dictamen de ese cuerpo parlamentario podría demorar al menos una semana debido a que la magistrada aún no había girado hasta el viernes a la comisión el expediente que debe ser analizado por los legisladores.

“Por lo pronto vamos a escucharla. Pero estamos esperando que llegue el expediente que tiene que mandar la jueza para analizar los cargos. Una vez que llegue necesitamos ponerlo a disposición de todos los diputados y, si corresponde, lo dictaminaremos, pero vamos a examinar exhaustivamente la causa. Estamos abiertos a discutir”, anticipó Tonelli.

Tonelli aclaró, no obstante, que el desafuero dice que la cámara baja “tiene que resolver luego de examinar el sumario que sea correcto fundado, si fuera el caso” y aseguró que la comisión “dictaminará lo que corresponda de acuerdo a nuestro buen saber y entender como lo hemos hecho siempre”.

De todos modos, el oficialismo atribuye a una operación política del justicialismo provincial, comandado por actual gobernador Domingo Peppo y el ex mandatario provincial Jorge Capitanich, la maniobra judicial para que la diputada radical no pueda competir por la gobernación de Chaco en 2019 y diferencia este caso al del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuyo desafuero fue aprobado el 25 de octubre pasado por la cámara baja.