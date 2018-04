Pelea de Beligoy con dos periodistas por el polémico arbitraje en Boca-Talleres

Hubo fuertes enfrentamientos entre el árbitro Federico Beligoy y dos periodistas de canales deportivos motivados por comentaros realizados después del partido que jugaron Boca y Talleres de Córdoba.

El primer cruce picante se produjo entre el árbitro y el periodista del programa "Estudio Fútbol", Esteban Edul. El Juez se dirigió de manera tajante: "Nada estuvo viciado de nulidad. En la recapitulación de imágenes que vos hacés (por Edul) las opiniones son tendenciosas. Yo no las comparto, no coincido y me parece que estás desacertado", tiró.

Beligoy también calificó el trabajo del periodista –que lo había criticado duramente- y aseguró: "Te puede gustar o no gustar cómo uno dirige un partido. A mí no me gusta para nada cómo vos hacés periodismo y es también mi derecho opinar. Sos tendencioso muchas veces en los comentarios y está todo bien".

Pero todo no terminó allí. Beligoy, pocos minutos después, también se peleó con Sebastián Vignolo el conductor de "90 minutos".

Entre ironías y chicanas, Bignolo le dijo al árbitro "no te vi bien ayer" a lo que Beligoy respondió: "Quizá yo no entiendo nada de periodismo y vos son un fenómeno como periodista. A mi tampoco a veces me gusta como relatás", tiró el juez.