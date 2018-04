Indignación de frentistas de City Bell por un camión "instalado" en la calle

Vecinos de City Bell, en específico de calle 28 entre 476 y 477, se comunicaron con el diario El Día a través del Whatsapp para relatar una preocupante situación que padecen desde el día sábado.

"Tenemos un camión lleno de basura instalado en la puerta de nuestras casas. Nadie se acerca. La Policía no puede hacer nada porque el vehículo no tiene pedido de secuestro y de Control Urbano no obtenemos respuesta", precisaron.

Y agregaron: "el olor es nauseabundo, no se puede estar".