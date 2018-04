Villegas: "Los que ajustaron la educación son los sindicalistas"

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, cuestionó hoy a los líderes gremiales docentes, tras una nueva semana sin acuerdo en las paritarias del sector, y los acusó de ser "los que ajustaron la educación" que "no dijeron nada cuando se deterioraban las escuelas y el nivel educativo".

"Los que ajustaron y achicaron la educación son los dirigentes sindicales que hace 15 o 20 años que están al frente de sus sindicatos y vieron cómo se deterioraban las escuelas y no dijeron absolutamente nada. Son los que vieron cómo se deterioraba el nivel educativo y no dijeron nada", reprochó Villegas en diálogo con radio Mitre.

Tras el paro que realizaron el jueves los docentes bonaerenses, el funcionario bonaerense afirmó que la negociación con los gremios "es una discusión tediosa" y destacó las distintas ofertas que acercaron a los gremios. "Fuimos mejorando la oferta, no sólo con los adicionales, sino proponiéndoles a los docentes una cláusula de revisión que opera en octubre en forma automática y que reabre la paritaria para que, como pasó en 2016 y 2017, en 2018 los docentes tampoco pierdan contra la inflación", señaló.

Consultado sobre la falta de la cláusula gatillo en la actual negociación, Villegas consideró que "las herramientas que aseguraron el éxito en el pasado, no necesariamente aseguran el éxito de mañana". "En 2016, no usamos cláusula gatillo y no perdió nadie contra la inflación; en 2017, sí usamos.

En 2018, tenemos una ley de responsabilidad fiscal, tenemos otro contexto, tenemos que ser mas consistentes en contener todos la inflación. No obstante lo cual, como tenemos una escucha activa en las negociaciones, planteamos esta cláusula de revisión", amplió.

En tanto, el ministro resaltó el acuerdo que alcanzó el gobierno de María Eugenia Vidal con los estatales que no pertenecen al sector docente. "Con los estatales, que no son de Cambiemos, cerramos un 7 por ciento, un 4 y otro 4 por ciento, en enero, mayo y septiembre; una revisión en octubre; un adicional de 3000 pesos por continuidad de servicio y calidad de servicio, con una mesa técnica para revisarla, en mayo, y no tuvimos un solo día de paro", destacó Villegas.

El funcionario adelantó que el lunes se reunirá con la gobernadora y con Hernán Lacunza (ministro de Economía) y Gabriel Sánchez Zinny (director general de Cultura y Educación) para definir una nueva fecha de convocatoria a los docentes. En su crítica a los gremios, el titular de la cartera laboral bonaerense denunció que "el jueves, mientras iban a la movilización a La Plata, pararon dos micros frente al hospital de Wilde y prácticamente lo saquearon".

Agregó que, "a punta de cuchillo, los delegados de ATE obligaron al director del hospital a firmar un acta", y subrayó: "Están hechas las denuncias y vamos por el desafuero del delegado y la delegada que estuvieron al frente de eso".