Tapia habló de la relación Sampaoli-Beccacece y de un sueño: sumar a Riquelme

Durante una extensa entrevista concedida a un canal deportivo el presidente de la AFA tocó diferentes temas que involucran a la selección nacional, desmintió rumores y contó por qué Aimar se sumó al cuerpo técnico.

El "Chiqui" Tapia se refirió a los rumores surgidos en las últimas horas que advertían sobre un supuesto desgaste en la relación entre Jorge Sampaoli y su ayudante de campo Sebastián Beccacece.

Sobre este último tema apuntó: "Cuando los veo trabajar, cuando nos reunimos, la relación es normal entre ellos. No veo desgastes. Me parece que tienen una relación fluida y buena. Al menos eso me demuestran a mí", aseguró el titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

Además de reconocer que le gustaría sumar a Riquelme a la estructura, Tapia habló sobre la incorporación de Pablo Aimar: "Se suma al cuerpo técnico porque nosotros tenemos una competencia previa al Mundial que demanda que quien está a cargo de la Sub 20 va a tener que viajar. El técnico de esa categoría es Beccacece y tiene que viajar él".

Sobre Riquelme, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino advirtió que le gustaría sumarlo en las juveniles de la Selección: "Ojalá quisiera. No lo hablé con él. Compartí una cena con Placente, Aimar y él. Hablamos muchísimo de fútbol, es muy grato hablar con él. No creo que quiera ser técnico. Si algún día toma la decisión, bienvenido sea".