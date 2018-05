El Pincha estuvo a la altura, pero le faltó el gol en Cuzco

Estudiantes hizo un buen papel en la altura de Cuzco, donde para vencer al local Real Garcilaso, sólo le faltó el gol. El Pincha fue mejor durante los 90 minutos pero su falta de eficacia le impidió pasar del 0 a 0 ante un rival que claramente fue inferior. Ahora el Pincha comparte el segundo puesto del Grupo F junto a Nacional y a su rival de hoy, con 5 unidades cada uno.

Lucas Bernardi decidió repetir formación por primera vez en su ciclo y saltó al campo con el mismo equipo que paró en cancha ante el Santos en Brasil.

En el amanecer del juego, Estudiantes se dedicaba a esperar en su campo mientras que el rival asumía el protagonismo, aunque la tónica no duró mucho porque el Pincha terminaría redondeando un mejor desempeño en la primera mitad.

Estaba claro que la altura jugaba su papel en estadio Inca Garcilaso de la Vega y el primer cuarto de hora de la etapa inicial se hacía aburrido, lento y contaba con pocas situaciones del gol.

Pero ya pasados los 20 minutos, existieron algunas aproximaciones a los arco. El Pincha tuvo la chance de romper el cero a los 24 minutos, con un cabezazo del Chavo Desábato que rechazó un defensor antes que el arquero.

Las esperanzas albirrojas se depositaban en la verticalidad de Lucas Rodríguez, que cuando se animó a romper líneas generó problemas en la defensa local , y en la velocidad de Otero que cuando encaraba por afuera se hacía importante además de colaborar en defensa.

La del Chavo no fue la única que tuvo el Pincha. Porque a los 31 casi la mete Juan Otero, pero Ortiz le tapó el derechazo bajo contra el palo izquierdo. Y también lo tuvo Schunke ,de cabeza, pero el envío se fue muy cerca del poste derecho.

Por su parte, el dueño de casa no hacía mucho. Manejaba la pelota pero no era dañino por lo que Andújar no pasaba sobresaltos. Aunque sí avisó Franco a los 36, que le ganó la espalda a Schunke y remató desviado de derecha.

Sobre el filo del primer tiempo, ambos tuvieron una nueva chance. Primero estuvo cerca el León tras un envío largo desde el fondo que peinó Otero para Melano, pero el remate del cordobés al primer palo se fue desviado.

Y antes del pitazo del juez, se lo perdió muy cerca del arco Arismendi, quien no llegó a impactar de lleno una palomita tras un tiro de esquina de Ramúa.

TUVO LAS MAS CLARAS PERO FALLO

Ya en el complemento, el equipo de Bernardi volvió a amenazar el arco de Ortiz en reiteradas ocasiones pero no pudo quebrar el cero, en gran parte por culpa del arquero.

Juan Otero, la figura del equipo, sacó un buen remate desde afuera pero el golero tapó contra la base del caño derecho.

Por su parte, el rival también incomodó a Andújar pero aprovechando una falla de Dubarbier. Vidales se la robó contra el costado derecho y tiró el pase atrás para Ramúa, que apareció por el corazón del área y remató bajo haciendo revolcar al golero albirrojo que ahogó el grito. Salvo este error puntual, Estudiantes no sufría en absoluto contra un equipo que tenía a su arquero como el mejor del partido.

Una patriada de Campi pisando los 20 minutos casi termina en gol de Melano. El defensor escapó por izquierda, cedió para Otero y éste se la dio a Melano, que remató bajo pero Ortiz tapó con los pies. Estudiantes era más que Garcilaso pero no podía plasmar en la red las ocasiones que generaba.

Entrado el minuto 28 Bernardi decidió sacar a Otero, que era el mejor del equipo, y mandar a la cancha a Zuqui, dando el claro mensaje de equilibrar el medio y asumiendo que el empate no le caía mal. Un rato más tarde, el técnico volvió a mover el banco y puso a Pavone por Melano, dejando al Tanque como único referente ofensivo.

Ya resignando un poco el ataque, el León no generó mucho más y su rival menos. El tiempo se fue consumiendo y se terminaron repartiendo puntos en Cuzco. De este modo, ambos equipos llegan a 5 unidades y el León rezará para que Nacional no le gane al Santos (jugaban desde las 21.30), ya que le sacaría tres puntos de ventaja a falta de un solo partido. En ese caso, deberá ganarle al Bolso con buena diferencia de gol cuando se enfrenten en La Plata.