Robaron dos vehículos y cayeron por dejarlos estacionados en la puerta del búnker

Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvo en las últimas horas a tres sujetos que se dedicaban a robar autos, motos y viviendas en la zona de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

A raíz del hecho perpetrado el día 04 de Mayo, donde dos sujetos irrumpieron en el garaje de la vivienda ubicada en la calle Diego Gibson 950 en la localidad de Lavallol, despojándolo al propietario de la misma de efectos personales y su motocicleta marca Honda, Tornado 250,la comisaria 4°comenzó con la investigación que se inició (como parte de las primeras pruebas) con un video que reflejó parte de lo sucedido en el hecho.

Las pesquisas y el seguimiento de los datos reunidos, permitieron conectar y determinar que los sujetos, habían intervenido en otro hecho de parecidas características tres días después, pero en esta ocasión en la intersección de las calles Silva y José Hernández de Lavallol, donde los malvivientes interceptaron a otra víctima, despojándolo bajo amenaza de arma de fuego de su rodado VW Suran color negro.

No habiéndose conformado con los bienes sustraídos, la banda volvió en la madrugada del viernes a la vivienda de la calle Gibson, ya que se habían quedado en su poder con el control remoto del garaje, no pudiendo lograr su cometido debido a que los propietarios trabaron el mismo con distintos objetos para que no pueda ser abierto.

Mientras que el hecho se producía, una nueva filmación tomaba con más detalle la fisonomía y rasgos de los ladrones, material que terminó siendo de vital importancia para los investigadores para poder identificar a los responsables y así dar aviso e intervención a la U.F.I. 11 a cargo la Dra. Alfaro, quien interiorizada y a sabiendas de las diligencias llevadas a cabo, dispuso el allanamiento en la vivienda de la calle Aceder al 2000 de Nuestras Malvinas (Esteban Echeverría).

Una vez que el personal policial irrumpió en la vivienda, se pudo constatar que tanto la Moto marca Honda, Tornado 250 y el rodado VW Suran se encontraban en el frente de la vivienda todavía con sus dominios originales colocados, por lo que una vez en el interior de la finca los efectivos pudieron detener a tres hombres (de 18, 20 y 23 años).

También se logró el secuestro de los dos rodados de mención, cinco D.N.I., (certificándose que los mismos fueron sustraídos a sus propietarios) tarjetas de crédito, 14 teléfonos celulares, 3 relojes pulsera, una máscara blanca de V de Vendeta, 4 tarjetas sube, 2 billeteras, propiedad de las diferentes víctimas, un buzo con inscripciones "DAFYS", propiedad de uno de las víctimas, el teléfono celular de uno de los detenidos, el cual tenía como fondo de pantalla, la imagen el arma con el que fueron llevados a cabo los robos.