Menem defendió a su hija de una acusación y apuntó contra Bolocco

El hijo que tuvo con la chilena dijo que su media hermana impide que vea a su padre, el ex mandatario

En las últimas horas, Máximo Bolocco -hijo de Carlos Menem con Cecilia Bolocco- manifestó vía historias de Instagram que su media hermana Zulemita no le permite ver a su padre.

El joven de 14 años expresó: "No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando".

Y siguió: "Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. @ZulemaMenem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios. Las custodias de allá tienen orden a no contestarme y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena, porque además mi papá no sabe que esto está pasando".

El ex mandatario, alertado por los mensajes, defendió a Zulemita y apuntó contra su ex mujer: "Desmiento totalmente el lamentable mensaje de Máximo Menem que mi hija @zulemitamenem es responsable de esta situación. Hago responsable a la sra @CeciliaBoloccoF por no traer a mi hijo hace 2 años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo no para @CeciliaBoloccoF".

Desmiento totalmente el lamentable mensaje de Maximo Menem que mi hija @zulemitamenem es responsable de esta situación. Hago responsable a la sra @CeciliaBoloccoF por no traer a mi hijo hace 2 años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo no para @CeciliaBoloccoF — Carlos Saul Menem (@CarlosMenem_LR) 16 de mayo de 2018

La acusada, en tanto, dio una entrevista televisiva en la que opinó: "No quiero hablar sobre él, primero porque es mi hermano y segundo porque es menor. Lo único que quiero decir es que lamento la mala influencia de la mamá. Nosotros con Máximo teníamos una buena relación hasta hace cosa de una semana. Tengo incluso mensajes de Whatsapp en los que se ve que le ofrezco hablar con papá. Pero yo también soy madre y soy responsable de lograr que mis hijos puedan tener contacto con sus padres".