Mascherano, sin pelos en la lengua: "Está claro que es mi última chance"

"Sería en un error tomarlo como un reto individual", dijo el volante argentino

Javier Mascherano habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento que llevó a cabo la Selección en el predio de Ezeiza. "Sería en un error tomarlo como un reto individual. Está claro que es mi última chance. Ojalá podamos estar a la altura de la competencia. Lo más importante es mostrar a una Argentina competitiva", dijo el volante, al tiempo que resaltó: "No hay que claudicar ante ningún resultado. Jorge (Sampaoli) está apuntando en convencer al equipo de que hay una forma de juego y hay que mantenerla todo el tiempo". Asimismo sostuvo que "no estoy de acuerdo en que antes del Mundial 2014 éramos favorito. No lo recuerdo. Inclusive durante el Mundial habían dudas. No podemos guiarnos por los pensamientos de afuera. Tenemos claro que hay que cosas para mejorar, pero eso no nos tiene que jugar en contra".

Cuando fue consultado sobre la importancia de Lionel Messi dentro del plantel, Masche manifestó que "esta claro que si está es mucho más fácil que si no estaría. Tenemos claro que una Copa del Mundo no es sencilla pero tenemos argumentos para ir a competir. Sería, ya, un error pensar en una final". A la hora de hablar de la reciente lesión del arquero Sergio Romero dijo: "Lamentablemente la lesión de Romero es una baja sensible, no sólo en lo futbolístico sino en lo humano. Chiquito lleva prácticamente unos 10 años siendo titular en la Argentina. Desearle lo mejor en su recuperación, son cosas del fútbol que pueden pasar".

"No quiero hacer demagogia, de que fui a China para jugar pensando en la Selección. Me fui a China no solo pensando en la Selección. En Barcelona se hacía difícil jugar. El entrando no rotaba mucho y yo no me encontraba dentro", sostuvo, al tiempo que resaltó: "Aunque no esté igual que hace 4 años creo que puedo seguir aportando. Mi única preocupación en estos 15 años fue estar a la altura de la situación, muchas veces lo he estado y otras, no".