Vidal convocará a los judiciales la semana próxima para discutir salarios

Lo confirmó el ministro de Trabajo Marcelo Villegas, después que la Justicia le pusiera plazo a la Provincia para que cite a negociaciones paritarias

Después que el tribunal de Trabajo N°3 de La Plata ordenara al Gobierno bonaerense que convoque, en el término de cinco días, a negociaciones paritarias al sindicato de trabajadores judiciales de la Provincia, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, confirmó hoy que los citarán la semana que viene.

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada la semana pasada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que reclama la apertura de negociaciones paritarias. En la misma resolución, el tribunal rechazó el cese de los descuentos salariales que se aplican por los días de huelga, como pretendía la AJB, y declaró al planteo como "abstracto" al considerar que dichos recortes aún no se produjeron, ni hay indicios de que se vayan a producir.

El fallo se conoció en medio de la huelga que realiza hoy la AJB en sintonía con la marcha federal de un sector de los sindicatos de trabajadores estatales y los maestros.

El tribunal aludió a "las sucesivas negociaciones de años anteriores en las que ha participado la asociación peticionante, el alcance del acuerdo correspondiente a 2017 del que surge que las partes se comprometieron a reunirse antes del 15 de marzo del corriente a fin de acordar las condiciones del incremento salarial para el año en curso".

LEA TAMBIEN: Ordenan que se llame a paritarias a los judiciales

En ese sentido, Villegas dijo que citarán a los judiciales. "La semana que viene vamos a citar a los judiciales a paritarias. De hecho, ya estamos manteniendo con ellos conversaciones informales y ahora vamos a cumplir con la manda judicial”.

Con relación al rechazo judicial para que no se descuenten los días no trabajados, el funcionario opinó que “es lo que corresponde, porque una cosa es el derecho a huelga consagrado en la Constitución y que siempre respetamos, y otra es pagarle a alguien cuando no trabaja, siendo que el contrato de trabajo establece responsabilidades recíprocas y una parte no las está cumpliendo”.

“En la función pública, los funcionarios no podemos autorizar erogaciones por servicio no prestados, porque haríamos uso indebido de fondos públicos”, manifestó y agregó que el año pasado la Justicia "ratificó que no corresponde pagar días de paro y que la conciliación obligatoria que dicta el Ministerio es válida”.