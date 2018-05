Los Jaguares derrotaron a Sharks de Sudáfrica y confirmaron su buen momento

El seleccionado argentino Los Jaguares cosechó esta tarde su sexto triunfo seguido y dio un gran paso para clasificarse por primera vez a los cuartos de final del Súper Rugby, que organiza la Sanzaar, al imponerse por 29 a 13 como local a Sharks de Sudáfrica por la fecha 15 del certamen.

El partido se jugó en Vélez Sarsfield, fue dirigido por el árbitro neozelandés Paul Williams y al cabo del primer tiempo los argentinos ganaban por 17 a 7.

Los Jaguares sumaron así su sexto triunfo consecutivo, luego de una exitosa gira invicta por Oceanía (superaron a Blues y Brumbies en Australia y a Rebels y Chiefs en Nueva Zelanda); y del obtenido la fecha anterior en la cancha de Vélez ante los Bulls de Sudáfrica.

El equipo argentino (8 victorias y 5 derrotas) sigue segundo en la Conferencia Sudafricana, con 34 puntos y a dos del líder Lions; y quedó cuarto en la tabla general. Los ocho mejores pasarán a los cuartos de final del torneo.

El próximo compromiso de Jaguares será frente los Stormers de Sudáfrica, el 30 de junio en Vélez; y en las últimas dos jornadas se enfrentarán sucesivamente con Bulls y otra vez los Sharks, ambos en tierra sudafricana.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Los Jaguares: Santiago García Botta; Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Matías Landajo, Bautista Ezcurra y Juan Cruz Mallia.

Sharks: Curwin Bosch; Sibusiso Nkosi, Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen y Lwazi Mvovo; Robert du Preez y Louis Schreuder; Daniel du Preez, Jean-Luc du Preez y Philip van der Walt; Ruan Botha (capitán) y Tyler Paul; Thomas du Toit , Armand van der Merwe y Tendai Mtawarira. Entrenador: Robert du Preez.

Ingresaron: Franco Marais, Juan Schoeman, Ross Geldenhuys, Stephan Lewis, Jacques Vermeulen, Cameron Wright, Marius Louw y Makazole Mapimpi.



Tantos en el primer tiempo: 12m penal de Sánchez (J); 28m try de Moyano convertido por Sánchez (J); 32m try de Moyano convertido por Sánchez (J); 39m try de Botha convertido por Robert du Preez (S). Resultado parcial: Jaguares 17 - Sharks 7.

Tantos en el segundo tiempo: 10m y 14m penales de Robert du Preez (S); 30m try de Delguy convertido por Sánchez (J); y 40m try de Moyano (J). Resultado final: Jaguares 29 – Sharks 13.

Incidencia: en el segundo tiempo, 33m tarjeta roja a Botha (S).

Árbitro: Paul Willians (Nueva Zelanda).

Cancha: Vélez Sarsfield.