Caso Ciccone: piden 5 años y seis meses de prisión para Amado Boudou

La oficina anticorrupción que dirige la ex diputada Laura Alonso solicitó este martes a la justicia que dicte una pena de cinco años y seis meses de prisión, el pago de una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, en el marco la causa en la que se lo investiga por maniobras fraudulentas para adquirir la empresa calcográfica Ciccone.

El pedido se concretó en la etapa final de los alegatos del juicio, instancia en la que también se pusieron de manifiesto los argumentos de la Oficina de Anticorrupción para solicitar dicha pena. Según el organismo, en 2010, Boudou pidió a Nuñez Carmona que ponga en marcha un plan para adquirir la empresa calcográfica. Fue en este marco que se convocó a Vandenbroele para que compre la empresa a través de The Old Fund.

El ingreso de Vandenbroele a esta maniobra se debió a que en su rol de Ministro de Economía, Boudou no podía adquirir la compañía. Tampoco podía aparecer como cara visible del negocio Nuñez Carmona. Es en este marco que entra en escena Vandenbroele a quien se le adjudica la propiedad de The Old Fund.

En el final de los alegatos por el caso Ciccone, la Oficina Anticorrupción también solicitó que para José María Núñez Carmona se dicte la misma pena que a Boudou mientras que para el empresario Alejandro Vandenbroele se pidió un año y seis meses, ya que se tuvo en cuenta el aporte que hizo el empresario con su declaración para la investigación.

En tanto, para el empresario Nicolás Ciccone se solicitó tres años y ocho meses, para el funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner tres años y para el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri, dos años y cuatro meses.

Además, para todos, excepto para Vandenbroele, la OA requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que Boudou, Núñez Carmona y Ciccone paguen una multa de $90 mil y para Vandenbroele una de $30 mil.