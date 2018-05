Vidal criticó la ley de tarifas y ratificó que no será candidata a presidenta

Al participar esta mañana del Ciclo de Conferencias del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en un hotel porteño, Vidal manifestó que no será candidata a presidenta. Tiempo atrás la mandataria bonaerense había asegurado que no estaba en sus planes convertirse en presidenta.

Además del título que dejó con respecto a la posibilidad de aspirar a la presidencia, la mandataria bonaerense se refirió al tema que este miércoles ocupa la agenda política de la Argentina: el proyecto para retrotraer el precio de las tarifas a los valores vigentes en el 2017, iniciativa que este miércoles podría ser votada en el Senado.

Al respecto dijo que espera que "si se sanciona la ley, nos deje a todos una lección que nos permita aprender. La ley de hoy no va a cambiar en nada ni a mejorar en nada la situación de los argentinos que están en dificultades frente a las tarifas. No lo va a hacer porque no tiene los recursos previstos para afrontarla".

