Más hot que aceite hirviendo: las fantasías de Mica y Poroto

“No puedo vivir sin sexo”, es la declaración de Mica Viciconte, elegida por una revista para publicar en su portada. El dicho de la ex “Combate” no hace otra cosa que demostrar el apasionado romance que vive con Fabián Cubero, ex de Nicole Neumann, con quien se muestran cada vez más consolidados.

La rubia, contó detalles sobre cómo viven la sexualidad, al parecer abierta, y sin tapujos: “Con Fabián compartimos la fantasía de hacer un trío. Yo quiero sumar un hombre, y Fabián a una mujer, pero por ahora no lo necesitamos. Además, estando en pareja me parece incómodo y raro meter a alguien más en el medio”. También dijo que le gusta que su pareja esté depilado y no “sea un mono”, algo que, según le contó, fue en el pasado.