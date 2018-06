La hermana de Wilfredo Caballero y el arquero de Bélgica salieron a defenderlo

Gabriela Caballero, hermana de Wilfredo Caballero, el arquero del seleccionado argentino apuntado por la derrota ante Croacia por 3-0 en el Mundial de Rusia, afirmó que su hermano "pasó por miles y salió intacto" por su "poder de resiliencia transformada en superación". "Sos mi gran orgullo hermano", indicó Gabriela en su cuenta de Facebook, que es también arquera y se desempeña en el fútbol femenino de la UBA.

En el primer gol de Croacia, que goleó 3-0 a Argentina por la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Rusia, Caballero recibió una pelota hacia atrás y al querer devolver el pase le dio la pelota al delantero Ante Rebic que abrió el marcador por encima del arquero a los 8 del segundo tiempo.

También en tiempo de descuento, el arquero argentino envió un pelotazo desde la mitad del campo argentino sin destino cierto, fue tomado por los croatas que en una jugada de "papi fútbol" en la propia área chica argentina Ivan Rakitic selló el 3 a 0. Con una foto junto al arquero de la Selección Argentina, la joven deseó "que todos puedan sentir orgullo y amor tan fuerte como yo por mis padres y mi hermano"

"No saben lo lindo que se siente que pueda vestir estos colores, ni lo lindo que es vivirlo como familiar, es tanto el orgullo que las malas siempre fueron superadas con buenas", añadió Gabriela. La arquera indicó que "solo los jugadores saben lo que es luchar contra ellos mismos, son personas únicas" y manifestó que "ser jugador y familiar de jugador no es para cualquiera, por eso son pocos los que pueden".

En ese sentido, valora a su hermano que "en un puesto tan difícil, de Santa Elena (localidad del noroeste entrerriano) llegó al mundo recordado por miles de personas que escribieron cosas maravillosas".

Por eso "me con la gente con buena cabeza, esa que no necesita insultar para vivir el fútbol y dar su punto de vista" afirmó y preguntó "cuantos de afuera morirían por estar dentro, pero no pudieron o la vida los llevo por otro camino". "Sos mi gran orgullo hermano! Ya pasamos miles y salimos intactos gracias a tu poder de resiliencia transformada en superación! Vamos Argentina", concluyó.

En tanto, el arquero belga, Thibaut Courtois, dijo hoy que siente "pena" por las críticas sufridas por el argentino Wilfredo Caballero, colega y compañero del club Chelsea, de Inglaterra, tras el error en la derrota contra Croacia por 3 a 0 por la segunda fecha del grupo B del Mundial de Rusia.

"Me da pena por "Willy" Caballero, porque es un gran portero. En el primer partido -contra Islandia- hizo una gran parada. Su error es algo normal en un arquero", apuntó el guardameta luego de la goleada ante Túnez (5-2) en la segunda fecha de la zona G.

"Eso es el riesgo del fútbol cuando juegas atrás. Yo creo que él no lo va a sufrir más, porque es un gran portero. No va a tener problemas", concluyó Courtois quien fue compañero del argentino en la última temporada de Chelsea, donde el belga es el titular y el argentino es la segunda opción del entrenador italiano Antonio Conte.