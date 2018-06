Los memes y el emoticón que usaron Dalma y Gianinna por el "show de Maradona"

Diego Maradona se convirtió este martes en uno de los temas más comentados a nivel mundial en las redes sociales debido a la seguidilla de acciones que realizó en el Estadio Krestovski de San Petersburgo en el que Argentina le ganó a Nigeria por 2 a 1 con goles de Messi y Rojo.

La efusividad del ex jugador, los minutos de siesta, su particular festejo con los brazos cruzados, su mirada perdida, un insulto que lanzó al aire y hasta su internación por una descompensación, todo quedó reflejado por los medios del mundo.

Y como siempre sucede, los memes que daban cuenta sobre el comportamiento del ex capitán de la selección no tardaron en aparecer. Tampoco tardaron en salir a la luz las reacciones de las hijas de Maradona por el gesto con los dedos que hizo cuando el partido estaba llegando a su fin.

Dalma Maradona publicó el emoji de una mujer tapándose el rostro. Luego recordó que en 2006 Diego hizo lo mismo. "Misma reacción cuando dejamos afuera a México en 2006 cuando pensó que los mexicanos lo estaban puteando ¡y no!", escribió Dalma.

Gianinna usó el mismo emoji que su hermana al ver en Twitter la reacción de Maradona. Y Dalma le respondió: "¡Esta escena ya la vivimos pero en vivo! ¿No, @gianmaradona?".

