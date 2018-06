Peña confirmó que la primera ministra británica visitará la Argentina

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó hoy en su último día de actividad oficial en Londres que la primera ministra británica, Theresa May, viajará a la Argentina para participar de la Cumbre del G20. "Theresa May, me confirmó que va a participar en la Cumbre del G20 en Buenos Aires", dijo el jefe de Gabinete a la prensa antes de partir a Nueva York, desde el aeropuerto de Heathrow de la capital londinense.

Peña, quien continuará su gira en los Estados Unidos, dijo que hoy durante la reunión que mantuvo con su par británico, David Lidington, en el número 10 de Downing Street, la líder británica pasó a saludarlo y le confirmó su participación en la cumbre que se realizará en noviembre en Buenos Aires. El funcionario comentó que repasaron los temas del G20 y luego con Lidington hablaron de los desafíos que hay en la agenda.

También fueron parte de la reunión Peter Hill, secretario de la primera ministra Theresa May y Mark Sedwill, asesor de Seguridad Nacional, con el que se habló de ciber seguridad. También dijo que le contaron sobre los temas de la agenda del G7 que tiene el Reino Unido próximamente y a la que va a ir el presidente Mauricio Macri. Según Peña, en la reunión el jefe de gabinete británico preguntó mucho sobre la Argentina.

"En el balance, puedo decir que fue una agenda de trabajo muy positiva que nos permitió trasmitir el mensaje político de la vocación de trabajar juntos", expresó. La agenda del jefe de Gabinete concluirá en la ciudad norteamericana y mantendrán mañana una ronda de entrevistas con empresarios, inversores y autoridades diplomáticas y por la noche emprenderán el regreso a Buenos Aires.

Como un gesto de reciprocidad hacia el canciller británico, Boris Johnson, que depositó una ofrenda floral el 20 de mayo en Buenos Aires a los soldados argentinos que murieron en el conflicto bélico, Peña también depositó otra ofrenda floral en la catedral de San Pablo.

Tras el homenaje, el jefe de Gabinete se reunió con el canciller Johnson y previamente con el secretario de Estado para el Comercio Exterior, Liam Fox; el ministro de Economía, Phillip Hammond, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alimentos y Agroindustria, Michael Gove.

Hoy también mantuvo dos rondas de entrevistas con empresarios e inversores y brindó una conferencia sobre el tema “Presidencia Argentina del G-20- Cambio político promoviendo una agenda para una economía global sustentable”.