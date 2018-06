Humberto Grondona: "Mi padre no hubiera llamado a Sampaoli"

Durante una entrevista realizada en las últimas horas, Humberto Grondona, el hijo del ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino señaló que "A mi padre no se le hubiera ocurrido llamar a Sampaoli".

"Cuando estaba cerca de la Selección en Belo Horizonte la veía bien", dijo Humbertito y añadió en esa dirección: "Ahora como no conozco los pormenores no la veo bien. Le dan mucha importancia a factores extra futbolísticos. La clasificación fue complicada, no se mostró un buen juego y si bien tenés que ir confiado por ser Argentina hoy no tengo tanto entusiasmo.

Grondona también dijo que "Es el primer Mundial sin mi padre. Si él estaría, no estaría ninguno de los que están ahora. Hubiese seguido la gente que estuvo en 2014. Era un grupo pequeño, pero con mucha fuerza. Una convivencia extraordinaria".

Y finalizó: "A Sampaoli lo tenía de la época de Perú, cuando yo estaba en el Universitario. Jamás me imaginé que podría dirigir a la Selección. A mí padre no se le hubiera ocurrido llamarlo, del mismo modo que no sé si hubiera designado a Martino o al Patón Bauza".