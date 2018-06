En el G7, Trump amenazó que no comerciará con quienes no eliminen aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy durante la cumbre del G7 con dejar de comerciar con aquellos países que mantengan aranceles a los exportaciones estadounidenses, especialmente en el sector agrícola, algo que calificó de "injusto".

"Haré lo que sea necesario" para que Estados Unidos tenga relaciones comerciales "justas" con otros países, dijo el mandatario, que terminó así su participación en la cumbre del G7 de La Malbaie cuatro horas antes del cierre oficial, tal como había anunciado, informó la agencia EFE.

"Hemos concluido la cumbre", fue el escueto mensaje de Trump antes de dejar Canadá para dirigirse a Singapur para la cumbre histórica que tiene prevista para el martes con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, la primera entre ambos países.

El cónclave que reúne a las siete economías más poderosas del planeta estuvo signada por las diferencias entre Washington y el resto de quienes la integran (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en temas como el cambio climático, el pacto nuclear con Irán y la guerra comercial lanzada por EEUU al imponer aranceles al acero y el aluminio proveniente de la Unión Europea, Canadá y México.

TRUMP VIAJÓ A SINGAPUR CONFIADO EN LA "MISIÓN DE PAZ" CON EL LÍDER NORCOREANO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que viajaba "confiado" a Singapur en "misión de paz" para reunirse el martes con el líder norcoreano, Kim Jong-un y advirtió que ese encuentro será una oportunidad "única" que no volverá a repetirse.

"Me siento confiado, siento que Kim Jong-un quiere hacer algo grandioso para su gente y tiene esta oportunidad, que no volverá a tener nuevamente", señaló Trump en una conferencia de prensa, antes de abandonar anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá para partir rumbo a Singapur.

"Es un golpe de una sola vez y creo que va a funcionar muy bien", afirmó. El mandatario norteamericano se mostró optimista de cara a su reunión con Kim, en la que abordará temas como la desnuclearización de Corea del Norte y el fin de la guerra de Corea, y confió en que arrojará buenos resultados.

Trump manifestó que lo mínimo que pretende conseguir en esta cumbre es el inicio de un proceso de acercamiento y, para ello, espera tener un diálogo franco y directo con el líder norcoreano. "Creo que muy rápido voy a saber si va a pasar algo bueno; y si creo que no va a pasar, no voy a perder mi tiempo, no voy a perder el suyo", indicó.