“Prefiero ser pobre y comer arroz toda la vida, a tener la vida de Wanda Nara”

| Publicado en Edición Impresa

Tras sus fuertes críticas con Wanda Nara, por sus fotos al natural, Clarisa Abreu salió a aclarar su acción: “Creo que se mal interpretó lo que yo subí en mis redes sociales. Realmente ella no es una persona que me caiga bien, pero mis fotos no fueron para criticarla, si no para que las mujeres vean la realidad, así las fotos tengan o no Photoshop”.

Y agregó: “Entonces, está bien que cada uno muestre lo que quiere en sus redes pero no me gusta que se venda algo que no es, yo a eso no lo compro. Y mi forma de mostrarlo fue esa: que las mujeres estén tranquilas que esa chica tiene más o igual cuerpo que cualquier mujer qué pasó por embarazos”.

Picante, Abreu le tiró con todo: “Jamás quisiera tener la vida de Wanda Nara: prefiero ser pobre y comer arroz toda la vida. Hoy (por ayer) subió un video para mostrar que ella no tiene celulitis en vez de hacer un video diciendo: ‘chicos mi cuerpo es así’. Sigue vendiendo lo irreal”.