Mirtha Legrand se fue de boca y habló de la noche que compartieron Maradona y Wanda

La diva contó, en medio de su programa, detalles del encuentro entre el futbolista y la mediática

En medio de su programa, ayer por la noche Mirtha Legrand se refirió al rumor del presunto encuentro amoroso entre Diego Maradona y Wanda Nara en 2006, que llevó a la rubia a la fama.

“Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella”, contó la diva respecto a ese tiempo.

Y agregó: “'¿Por qué no me invitás a tu programa?', me dijo Wanda, y yo le respondí. '¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'".

La conductora reveló de esta manera, ante la sorpresa de todos los invitados, que el romance habría sido verdadero.

"Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían. Este cuento es verdad y pasó hace años. Fui testigo auditiva del encuentro", cerró.