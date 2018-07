Del Potro tuvo un sólido debut en Wimbledon y ahora espera por Feliciano López

| Publicado en Edición Impresa

Juan Martín del Potro comenzó el camino del noveno Wimbledon de su carrera con una victoria. El tandilense barrió a Peter Gojowczyk en su debut y pasó a la segunda ronda del certamen. En poco menos de dos horas aplicó su superioridad, con la que le cortó la ilusión a su rival alemán por 6-3, 6-4 y 6-3.

Delpo, que llega a la competencia en el cuarto puesto del ranking ATP, buscará igualar o superar su mejor actuación histórica lograda allá por 2013, cuando quedó eliminado en semifinales ante Novak Djokovic.

Ya metido en la segunda ronda el tandilense espera por Feliciano López, que viene de superar al argentino Federico Delbonis por 6-3, 6-4 y 6-2.

Nunca, en las dos horas del juego, Del Potro mostró flaquezas en su juego y siempre mantuvo el control del partido. Con un saque preciso y una derecha mortífera fue desgastando a su rival, que nada puso hacer.

Delpo sabe que está ante una oportunidad importante de seguir escalando en el ranking, esa tabla que lo encontró una vez más en el cuarto lugar, luego de haber alcanzado la semifinal de Roland Garros a fines de mayo. De hecho, su último partido oficial había sido aquel cotejo ante Rafael Nadal, en el que cayó por 6-4, 6-1 y 6-2.

El camino de Del Potro en Londres no será fácil si quiere desplazar del tercer lugar a Alexander Zverev. Necesita llegar a semifinales y que el alemán no pase de los octavos de final. El objetivo también lo alcanzaría si es finalista y Zverev no pasa de cuartos, o si gana el torneo.

A su vez, podría cruzarse en cuartos de final con Rafael Nadal, actual número 1 del mundo. Por su parte, Diego Schwartzman expuso el gran nivel con el que viene jugando y despachó al bosnio Mirza Basic (78) por 6-3, 6-2 y 6-1 en una hora y 30 minutos. Este fue el primer triunfo del Peque en Wimbledon y en la próxima ronda jugará contra el checo Jiri Vesely.

En tanto, Horacio Zeballos (126) se impuso a Guido Andreozzi (105) en un duelo de argentinos. Fue 4-6, 7-6 (1), 6-4 y 6-4 para el marplatense, que en la próxima ronda tendrá un durísimo compromiso contra el serbio Novak Djokovic, que derrotó al estadounidense Tennys Sandgren 6-3, 6-1 y 6-2; mientras que Rafa Nadal pasó a segunda ronda tras derrotar al israelí Dudi Sela por 6-3, 6-3 y 6-2, en una hora y 50 minutos.

En la jornada de hoy, el único argentino que tendrá acción será Guido Pella que se enfrentará con el croata Marin Cilic, aproximadamente a las 12 (hora de nuestro país).

Por su parte, el platense Thiago Tirante quedó eliminado en los cuartos de final del torneo Junior de Roehampton, Inglaterra frente al local Jack Draper 6-3 y 6-3.