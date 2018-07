El fundador de Tesla ofreció ayuda para rescatar a los niños atrapados en Tailandia

El empresario tecnológico Elon Musk anunció este viernes que enviará ingenieros de sus compañías SpaceX y Boring Co. para ayudar en el rescate del equipo de fútbol infantil atrapado en una cueva en Tailandia.

La oferta de ayuda de Musk llega en medio de una creciente sensación de que se acaba el tiempo para los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva inundada dentro de una montaña.

Musk dijo que estaba enviando equipos de su empresa de exploración espacial SpaceX y de la firma de ingeniería Boring Co., la cual está desarrollando sistemas de túneles para proyectos de transporte.

"Los ingenieros de SpaceX & Boring Co llegan a Tailandia mañana para ver si podemos ayudar al gobierno", tuiteó Musk.

"Probablemente haya muchas complejidades que son difíciles de apreciar sin estar allí en persona", agregó.

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person.