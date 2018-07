Gonnet al rojo vivo por los asaltos reiterados dentro y fuera de las casas

Todos los vecinos de 494, 18 y 19 sufrieron algún robo. Ahora hubo una entradera en 24 y 503; en una finca de 16 y 496 rociaron con gas pimienta a los perros y en 25 y 491 a un motociclista le sacaron $ 25 mil

En una zona de Gonnet cercana a la República de los Niños el accionar delictivo viene haciéndose notar muy fuerte en los últimos días.

Varias familias han sufrido robos en sus viviendas, en algunos cuando no había nadie, pero también los hubo con ellos adentro y asaltos en plena calle.

Por lo que contaron a este diario algunos vecinos, por lo general los autores de estos golpes se movilizan en autos y nadie puede asegurar que formen parte de una misma banda.

De lo que sí tienen certeza quienes viven en el lugar es del miedo y la preocupación que les provoca esta seguidilla de ilícitos en el barrio donde quieren sentirse seguros.

Por caso, un hombre que reside en las inmediaciones de la República de los Niños le dijo a este diario, con inocultable inquietud, que “este siempre fue un barrio donde rara vez nos enterábamos de algún robo y últimamente están ocurriendo todos juntos”.

GAS PIMIENTA A los PERROS

Precisamente, a metros de ese predio recreativo municipal, en la zona de 16 entre 495 bis y 496, se produjo anteayer uno de los ataques.

Por lo que pudo saber este diario, a eso de las 10 y media de la mañana del miércoles los ladrones ingresaron en una casa donde solo había un joven durmiendo. Los intrusos, que al parecer eran dos, habrían accedido al interior del inmueble por el frente.

Para sortear el escollo que representaban dos perros de la familia, “los ladrones les tiraron gas pimienta para que no los atacaran”, aseguró un vecino de la cuadra.

“No sabemos si se dieron cuenta, pero en la casa únicamente se encontraba este muchacho en su habitación, a la que los ‘chorros’ no entraron. Y como el chico no se levantó de la cama, no se cruzaron”, apuntó el mismo frentista.

Los delincuentes escaparon con un poco de dinero y electrodomésticos, entre ellos unas computadoras, y desaparecieron del mismo modo en que llegaron: sin ser vistos ni despertar sospechas.

Según el vecino, al joven lo despertó la alarma de su celular en momentos en que los delincuentes todavía estaban en la casa. Pero, ajeno a esta circunstancia, decidió quedarse en la cama ‘haciendo fiaca’.

Algunos testigos refirieron que los ladrones se movilizaban en un “Volkswagen Fox negro”, aunque el dato no está confirmado.

ENTRADERA

Quienes sí se toparon imprevistamente con los asaltantes, casi sobre el final de la tarde del jueves, fueron una mujer y su hijo adolescente, apenas llegaron en su auto a su vivienda situada en 24 entre 503 y 504.

Según Leticia (61), una vecina de los damnificados, el hecho ocurrió alrededor de las 18.50 del jueves, cuando la propietaria de la vivienda, una mujer de 55 años, ingresaba su Ford Ka al garaje.

Repentinamente la rodearon los delincuentes, quienes, entre las sombras de la noche, la amenazaron de muerte para obligarla a entrar en la casa con ellos.

“La señora había ido a buscar a su hijo de 13 años al colegio y estos delincuentes les hicieron pasar un muy mal momento”, reflejó Leticia en una charla con este diario.

La vecina sostuvo que “(los asaltantes) se quedaron poco en la casa, a lo mejor porque sospecharon que alguien pudo verlos y realmente fue así, porque una persona del barrio se dio cuenta de lo que pasaba y se comunicó enseguida con el 911”, recordó, sin pasar por alto que “la Policía llegó bastante rápido”.

De todos modos, para entonces los delincuentes ya se habían escapado.

Previamente, según contó Leticia, “a mi vecina le robaron dinero y su coche”, dejando abandonado en el lugar el auto robado con el que habían llegado.

Fuentes policiales que trabajan en el esclarecimiento del caso dejaron trascender que el vehículo en cuestión es “un Chery” y que los delincuentes sustrajeron de la vivienda, además del Ford Ka, “la cartera de la víctima, donde guardaba 4.000 pesos, así como una alcancía que tenía 2.000 pesos” entre billetes y monedas.

Leticia señaló que “la Policía había sido alertada por el llamado de un vecino al 911. Y si bien llegó enseguida a la cuadra y montó un operativo para tratar de dar con los ladrones, los resultados de la búsqueda fueron infuctuosos.

GOLPEADO

Por lo que cuentan en el barrio, la inseguridad no sólo golpea puertas adentro de las fincas. Los asaltos callejeros también están a la orden del día.

Corrían los primeros minutos de ayer cuando un hombre de 34 años circulaba por 25 entre 491 y 493 en una moto Zanella roja, de 150 cilindradas, y lo interceptaron dos desconocidos armados que vestían ropas oscuras y que se desplazaban en una moto gris, tipo Honda Titán.

Sin chance de ensayar resistencia alguna, los asaltantes aprovecharon para despojarlo de “aproximadamente 25.000 pesos del sueldo que había cobrado y documentación de la moto”, según detalló un parte oficial.

Apenas logró sobreponerse medianamente del enorme susto, el damnificado fue hasta la comisaría de Gonnet y radicó la denuncia del robo de sus pertenencias.

“ACÁ NOS ROBARON A TODOS”

La cuadra de 494 entre 18 y 19 tiene una particularidad que nadie pretende, ni envidia: desde el año 2012 a la fecha “ya nos robaron a todos en nuestras casas”. Por eso los vecinos crearon un grupo de WhatsApp.

Uno de los episodios que más recuerdan por allí es el que padeció una familia hace 6 años en su casa.

Mariel, una de las víctimas, contó a este diario que en esa oportunidad “se metieron tres delincuentes armados, a las 8 y media de la noche. Y a mi marido le rompieron la cabeza a culatazos”.

Otro vecino que conoció de la inseguridad en esta cuadra de Gonnet es Matías (27).

En su caso, en una madrugada de hace aproximadamente un mes ladrones destrozaron el vidrio de una de las ventanillas de su automóvil Ford Fiesta.

“Lo dejé circunstancialmente frente a mi casa”, explicó, y confirmó que los delincuentes le robaron un bolso con ropa y escaparon, todo en cuestión de segundos.

También en la puerta de su casa, pero en el verano pasado, les robaron las billeteras a sus abuelos y todos sienten que nadie está a salvo. La jurisdicción cambió de comisario recientemente y ahora los vecinos reclaman más prevención, para evitar que ocurran nuevos casos.

Ni la Policía ni los vecinos conocen si los delincuentes forman parte de una misma banda