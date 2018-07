¿Por qué Luz Cipriota no se muestra con Andrés Velencoso?

| Publicado en Edición Impresa

Luz Cipriota, en pareja con el modelo y actor español Andrés Velencoso, quien protagonizó junto a Juana Viale la serie de Netflix “Adha”, se refirió a la baja exposición mediática, casi nula, de su romance.

“Él es muy reservado. Respeto su decisión de no mostrarnos públicamente. En las redes no nos van a ver juntos. Decidimos guardarnos para nosotros. Por ahí alguna vez me gustó exponer con quien estaba. Ahora no”, manifestó la actriz, diferenciándose de relaciones pasadas, como la que tuvo con Dante Spinetta, por ejemplo.

Según contó, al español lo conoció a través de Instagram aunque el contacto se lo hizo un amigo al que le encanta formar parejas.

Los dos viven en España, en donde ambos desarrollan su actividad laboral.