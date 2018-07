Poroto “podrido”: le sugirió a Nicole que, como los Pokemones, “tendría que tratar de evolucionar”

Harto de los embates de su ex para con su actual, el futbolista se descargó de lo lindo contra la modelo a quien trató de “egoísta”

| Publicado en Edición Impresa

Está harto Poroto, lo que se dice podrido. ¿Por qué? Por los constantes palos que su ex, Nicole Neumann, le tira a su actual, Mica Viciconte, por lo que no dudó a la hora de calificarla como una persona “egoísta” y le sugirió que, como los Pokemones, “debería evolucionar”.

El ídolo de Vélez Sarsfield no demostró su enojo para con la madre de sus tres hijas, viendo que la situación no se detiene: casi todos los días, los medios dan cuenta de lo que dijo Nicole, y lo que le contestó Mica, aunque, el futbolista aseguró que siempre los insultos parte de su ex hacia su actual.

“Para Mica es muy fuerte recibir los tipos de mensajes subidos de tono y con palabras que no corresponden que recibí de Nicole para ella. Todo esto es debido a que mi ex no acepta que yo esté bien con una novia, que mi novia tenga una relación excelente con mis hijas, que mis hijas la quieran, que ellas quieren ir a cenar con ella y que quieran que venga a mi departamento a jugar, etc”, le dijo el deportista a Catalina Dugli el fin de semana en su programa radial por La Once Diez.

Y hablando de esta situación, que según dijo lo tiene cansado y desgastado, recordó cómo fue cuando Nicole presentó novio, dejando entrever que lo que en realidad le pasa a la modelo es que sufre de celos.

“Yo ya las acepté cuando pasó con Facundo, también con este nuevo novio que tiene ahora (Matías Tasín). Ella tendría que tratar de evolucionar en esa parte. Ahora que está en pareja, calculo que va a bajar un poco cuando empiece a vivir todo lo que estoy viendo con Mica. Pero hasta hoy no la estaba pasando bien”, manifestó Poroto, muy seguro de sus dichos.

Cubero también se refirió a la recordada y ya lejana polémica que se desató cuando una de las nenas le contó a Nicole que, el día que conocieron a Mica Viciconte, había dormido con ella, en la misma cama, en el departamento de Cubero.

“Yo lo veo más por un tema de egoísmo porque bastante antes de eso, Nicole había viajado a Punta del Este con Facundo Moyano y viajaron con las nenas, ellas se sacaron fotos a upa de él y yo nunca dije nada de esa situación. Entiendo que es parte de lo que viene después de la separación y lo entendí, pero veo que Nicole no lo entendió”, respondió el padre de las criaturas.

Y en las misma línea, agregó: “La realidad es que si se hace un análisis de todo esto, comenzó cuando Nicole no aceptó la relación que tiene mi novia con mis hijas. Obviamente después del aquel episodio mi ex le empezó a sacar información a las nenas y Allegra le dijo que había dormido con Mica... ahí explotó todo. Hay muchas cosas que me vine bancando durante todo este tiempo, me he callado bastante. No tengo ánimos para ventilar ningún tipo de situación para que entiendan que el problema es ella, no nosotros. No es fácil, primero que Mica se defiende de distintos tipos de actitud”.

Por último, se refirió a cómo hizo para superar su separación con Neumann, tras doce años de amor y tres niñas en común: “Desde el momento que decidimos separarnos con Nicole, hubo distintos tipos de situaciones que a mí me dieron a entender que no había vuelta atrás. Entonces empecé a hacer mi duelo rodeado de mis hijas y mis amigos. Es bravo porque tengo mi familia en Mar del Plata. Dicen que cuando una pareja se separa, la mujer hace el duelo mientras está en la relación y el hombre se entera sobre el final, a mí me pasó eso”.