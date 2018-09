Lionel Scaloni habló sobre la situación de Lionel Messi en la Selección

Lionel Scaloni está en Londres. Tomó parte de la gala de los premios "The Best", además de haber participado del congreso de entrenadores representando como DT interino a la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante un encuentro con la prensa le preguntaron por la presencia de Messi en el equipo nacional y el entrenador señaló que "Messi no va a venir", haciendo referencia a los dos amistosos de octubre ante Irak y Brasil.

"Es obvio que hablo con él, todos saben que tengo buena relacón", dijo Scaloni sobre la "Pulga". Y además aclaró que "No hace falta decir que hablo con él. Y seguimos pensando lo mismo. Que por ahora no venga, no esté..."

Sobre el mismo tema el director técnico interino del equipo nacional añadió que "Ahora estamos en una etapa diferente y estos chicos que están ahora tienen que seguir jugando, seguir poniéndose la camiseta de la Selección y ver que demuestran, que es lo más importante".

En otro tramo de sus declaraciones Scaloni advirtió que "Después cuando venga el entrenador que tiene que venir decidirá si estos chicos que están jugando tienen la capacidad de vestir esta camiseta o si llamará a los jugadores que tanto nos dieron, que jugaron tres finales. Pero creo que a estos chicos era necesario llamarlos".