Trump dijo que está dispuesto a reunirse con Maduro en la ONU

Asimismo dijo a la prensa que "todas las opciones" respecto a Venezuela siguen abiertas



El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que está abierto a encontrarse con su colega venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse".

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", dijo Trump a la prensa al llegar a la sede de la ONU.

A su vez, Trump aseguró que "todas las opciones" siguen sobre la mesa respecto a Venezuela, lo que se traduce en que mantiene abierta la opción militar de la que habló hace un año, informó DPA.

Trump está en Nueva York, con motivo del debate anual en la Asamblea General de la ONU, en el que el martes llamó a los países miembro de la organización a ayudar a Estados Unidos a "restaurar la democracia" en Venezuela.

Hoy es el día en el que Maduro tiene que intervenir ante la Asamblea General, aunque no se descarta que finalmente no lo haga y ocupe su lugar el canciller, Jorge Arreaza.

Ayer, Trump sugirió al Ejército venezolano que se rebele contra Maduro: "El régimen es peligroso para la seguridad de su pueblo. Podría ser derrocado muy rápido si el Ejército decidiera hacerlo", dijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Colombia, Iván Duque.

La Cancillería venezolana protestó hoy por esas declaraciones, que considera "belicistas e injerencistas" y "orientadas a promover una insurrección militar en el país".

Según un comunicado, las afirmaciones de Trump evidencian la "política de cambio de régimen (en Venezuela) que promueve su gobierno con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos", agregó DPA.

Estados Unidos también impuso el martes nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, que en esta ocasión alcanzaron a la mujer de Maduro, Cilia flores, y a tres de los miembros más poderosos de su gabinete.

A Maduro lo sancionó ya en julio de 2017 con su inclusión en la lista principal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).