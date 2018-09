Elogios para Gimnasia: "Los partidos no se ganan con nombres, sino con hombres"

Como había ocurrido con Darío Benedetto después de la caída ante River, ahora Carlos Izquierdoz salió con declaraciones de fuerte tono crítico hacia la actitud del equipo que fue derrotado y eliminado por Gimnasia en la Copa Argentina.

"Los partidos no se ganan con nombres, sino con hombres", dijo el defensor boquense quien además ponderó la actitud del equipo de Pedro Troglio al advertir que "El rival jugó como una final, pero nosotros no".

Más adelante Izquierdoz añadió que "Queríamos ganar porque nuestro objetivo era seguir en los torneos". Los elogios para la actuación tripera también mereció otros comentarios del defensor xeneize quien afirmó que "Ellos estuvieron bien parados y se plantaron como 11 hombres en la cancha. Los partidos no se ganan con nombres son con hombres", insistió.

Finalmente, en el diálogo con un canal deportivo, el zaguero dijo que"Estoy caliente, porque no me gustó cómo se dieron las cosas. Hay que estar más unidos que nunca, porque esto nos tiene que servir para saber que los partidos no se ganan con la camiseta. Hay que cambiar la actitud".