Vidal llamó a sostener la coalición Cambiemos "más que nunca"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que "hay que sostener, más que nunca" a la coalición gobernante Cambiemos, integrada por el PRO, la Coalición Cívica y la UCR.

"Hay que sostenerla", agregó, porque "representa a la gente que quería un cambio cultural, de valores, no solo de política y economía. La honestidad es uno de esos valores", subrayó.

La mandataria habló en ese tono ante más de un centenar de dirigentes de la Cambiemos, que se reunieron hoy en Parque Norte, con el propósito de fortalecer la alianza que llevó al gobierno al presidente Mauricio Macri.

"Seguimos dando la cara como el primer día. Eso somos", afirmó y agregó en la gestión "no solo es no robar sino también decir la verdad. Durante décadas no pasó. Vi muchos presidentes dar buenas noticias, pero ninguno dando la cara y poniendo el cuerpo como Mauricio Macri", indicó la gobernadora, al compartir un panel donde también participó el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai.

"En la defensa de estos valores hay que sostener Cambiemos. Hay que ser más Cambiemos que nunca", destacó Vidal, y señaló que "el único camino es el que hicimos: no prometer nada".

"En la política, como en la vida, todo lo que vale la pena cuesta. Tenemos que seguir dando las peleas que nadie quiso dar, porque estamos dejando huella", completó.